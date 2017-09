Guldregn på Precious

Precious Galafest var passande nog denna gång förlagd till anrika Hamburger Börs, Stockholms mest berömda showkrog. Här har shower avlöst varandra genom åren med världsartister som Sammy Davis Jr. och liza Minnelli på 60- och 70-talet och senare svenska storheter som Lill Lindfors, Lill-Babs, Jerry Williams och Magnus Uggla.

På Guldfesten uppträdde en annan storhet – discogruppen Alcazar med Andreas Lundstedt, Lina Hedlund och Tess Merkel. Gruppen bildades 1988 och vet hur man levererar en glittrande och rivig discoshow i högt tempo. Helt i publikens smak, som flockade och jublade som tonåringar framför scenen. Kvällens ”toastmaster” och den som höll ihop trådarna var rutinerade Anna-Lena Björklund. När hon inte själv sjöng bjöd hon på smågiftigt mellansnack.

Men det var också en kväll där det regnade guld i form av branschens finaste priser. Årets Guldbutik, Årets Urbutik, Årets Talang och Årets Guldkorn – det senaste ett helt nyinrättat pris av Designforum och Norsk Svenskt Guld.

Årets Urbutik 2016 blev Daniel Lundin Urhandel, Stjärnurmakarna Sickla Galleria i Stockholm.

Juryns motivering:

Med en tydlig profil har butiken efter nystart 2015 lyckats bli en framgångsrik klockbutik. Med starka varumärken, bra exponering och kunnig personal och alltid vänligt bemötande har

succén blivit ett faktum. Daniel Lundin har tillsammans med sin personal skapat en stark Stjärnurmakarbutik i Sickla Galleria.

Årets Guldbutik 2016 blev Bohlins Guldsmedsaffär, Karlskrona.

Juryns motivering:

Årets guldsmedsbutik erbjuder allt från traditionella vardagssmycken och designklassiker till exklusiv och modern design. Med gedigen fackkunskap och hög servicenivå både i butik och i verkstad, strålar detta familjeföretag i 4:e generationen extra starkt på branschens juvelbeströdda himmel.

Årets Guldkorn gick till Linn Granell, Göteborg. Årets Guldkorn på 25 000 kronor delas ut till guld- eller silversmeder under trettio år.

Juryns motivering:

Deltagaren har en genomtänkt idé som knyter an till temat på ett tydligt och kreativt sätt. Örhängena är både vackra och tilltalande med en fin formkänsla och en unik lekfullhet. Det är ett väl utfört hantverk och i designen hittar vi en tillgänglighet som väcker intresse för hantverket. Sist men inte minst tror vi att det är en säljbar produkt till en modemedveten konsument.

Precious Talent of The Year 2017 blev Sanna Grannas på Runa of Sweden

Juryns motiveringen:

”Årets vinnare av Precious Talent of the Year 2017 har på ett innovativt sätt hittat en ny varugrupp inom smycken. Att på ett smart sätt tillföra modevärlden ett förgyllande uttryck med stilren modern design som vänder sig till både kvinnor och män i alla åldrar. Vinnaren har en nyfikenhet på nya material, och vurmande för organisationer till behövande.”

BÖRJE OHLSSON