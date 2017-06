ROBERT FRIMAN ANKLAGAS FÖR GROVT SKATTEBROTT HÄVDAR GOD TRO

Redan i juli 2016 utsattes Robert Friman och CO AB för förgranskning inför en revision av Skatteverket, som misstänkte att de var delaktiga i ett mervärdesskattebedrägeri med handel med silver och platina, vilket i Sverige är momspliktigt med 25 procent.

SKV hävdade att genom detta fick Frimans köpa metallerna till lägre priser än vad de annars rätteligen skulle ha betalat. Och myndigheten misstänkte att någon eller några av deras leverantörer och/eller underleverantörer, inte betalat in hela den utgående skatten på sina försäljningar av platina och silver, som de tagit emot från Frimans, till staten. Därigenom kunde de hålla ett lägre pris, inklusive mervärdesskatt, än andra leverantörer, som betalade in all den utgående mervärdesskatt som de var skyldiga.

Skatteverket misstänkte att Frimans var medvetna om att deras leverantörer höll ett lägre pris på grund av att de inte betalade in all utgående mervärdesskatt. Ett bolag är i ond tro om de gör förtjänster på mervärdesskattebedrägerier i leverantörsledet, då flera domar från EU-domstolen och Högsta Förvaltningsdomstolen slagit fast att man inte har rätt till avdrag för den ingående mervärdesskatten för sådana förvärv.

Handel med bolag utan egentlig verksamhet

Skatteverket ger ett exempel på en transaktionskedja – mellan bolagen Chemistra AB och Malartsis AB, bägge med företrädare från de baltiska staterna.

Malartsis har köpt silver och platina av Chemistra. Malartsis har sedan sålt dessa metaller till Friman.

En brottsanmälan angående grovt skattebrott fanns tidigare upprättad av Skatteverket gällande Chemistra AB för redovisningsperioderna okt 2015 – mars 2016. Enligt periodiska sammanställningar, inlämnade till den inom EU gemensamma informationssystemet VIES, var varorna sålda till Chemistra av leverantörer i Finland, Estland och Lettland. Skatteverket hade också en pågående revision på Malartris AB.

Enligt uppgift från tullen i Finland, och gränspolisen i Sverige, hade varorna dock inte levererats till Chemistra, utan transporterats med kurirer från Finland, direkt till Malartsis kontor. Den faktiska företrädaren för Malartsis, Vladimir Ivanov, har därefter, enligt egna uppgifter till Skatteverket transporterat metallerna i väskor till ett kontor som tillhör bolaget Stureguld. Där har Ivanov överlämnat väskorna till en anställd hos Friman.

Ond eller god tro

Efter att ha redogjort för en annan, för Friman besvärande transaktionskedja konstaterar Skatteverket, efter föreläggande till Danske Bank, att Friman under perioden augusti 2015 – april 2016 betalat ut 115 341 576 kronor till Malartsis.

Friman, har enligt Skatteverket även gjort utbetalningar till Metaller i Sverige AB, ännu ett bolag som var föremål för förgranskning hos Skatteverket efter uppgifter om misstänkta bedrägerier från andra EU-länder.

Friman har hela tiden hävdat att de inte kände till att momsbedrägerier pågick i de bolag de köpte metaller från, utan säger sig ha handlat i god tro. De har senare, på många olika sätt, försökt bevisa att de i verkligheten genomfört noggranna kontroller på av de företag de gjorde affärer med.

Rättegång till och med 28 juni

Efter genomför revision av Frimans bolag liksom Malartsis AB, Prime i Stockholm AB och Sweden Air Steam Management Company AB har Ekobrottsmyndigheten lämnat in en stämningsansöakan mot företrädare för bolagen. En diger förundersökning på nära 3 500 sidor ligger till grund för anklagelserna. Den innehåller fakturor, betalningsströmmar, beslagtagen mailkommunikation, telefonavlyssning och förhör.



Två av de åtalade är VD Björn Friman och Thommy Falck, ädelmetallchef hos Friman. Även marknadschefen Bill Friman anklagdes för kännedom om momsbedrägerierna, men har friats och är helt avskriven vidare undersökningar.

Björn Friman har avgått som VD och Bill Friman har inträtt som ställföredträdande VD.

Grovt skattebrott

Björn Friman och Thommy Flyckt står åtalade för grovt skattebedrägeri.

I stämningsansökan skriver Kammaråklagaren:

”Björn Friman har som företrädare för Robert Friman & Co AB under åren 2015-2017 uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat eller låtit lämna oriktiga uppgifter i bolagets till skatteverket ingivna skattedeklarationer.

Förfarandet har gett upphov till fara för att skatt skulle undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas med mycket betydande belopp.

De oriktiga uppgifterna har bestått i att ingående mervärdesskatt avseende inköp av ädelmetaller från bolagen Malartsis AB, Prime i Stockholm AB och Sweden Air Steam Management company AB har redovisats med för höga belopp. Uppgifterna har varit oriktiga och Robert Friman & Co AB har inte haft rätt att göra avdragen eftersom Björn Friman känt till att man genom sina inköp deltog i transaktioner som utgjorde momsbedrägerier.

Brotten är att bedöma som grova eftersom det rört mycket betydande belopp och brottsligheten utövats systematisk och i större omfattning”

Thommy Falck åtalas för medhjälp till grova skattebrott alternativt vårdslös skatteuppgift. Kammaråklagaren hävdar att bolagen tillsammans undanhållit staten 106 790 000 kronor. Frimans del är 53 800 000 kronor. Kammaråklagaren anser också att Björn Friman om han förklaras oskyldig skall föreläggas med näringsförbud. Vidare skall Friman betala en bot på 4 miljoner kronor.

Björn Friman har inte velat svara på Tid&Smyckens frågor, men har lämnat följande utlåtande:

”I samband med det åtal som väckts mot mig, har jag valt att avgå som VD i koncernen. Det är min bestämda uppfattning att ett åtal mot mig för medhjälp till skattebrott är fullständigt grundlöst, och jag förutsätter att en kommande rättegång kommer att utvisa detta. Jag tillbakavisar alla anklagelser och är förtvivlad över det som åklagaren lägger mig till last.

Robert Friman & Co AB är ett prickfritt företag sedan starten 1976, och jag har inte tagit det till börsen för att begå skattebrott. Som sagt, vårt bolag är börsnoterat och jag måste följa regler och kan därför inte uttala mig mer än såhär”.

Bill Friman har lämnat följande kommentar:

”Det tråkiga med allt detta är att media har svårt att förstå åtalet.

Det är ju alltså inte Robert Friman som har momsfuskat utan bolag som Friman köpt ifrån. I nuläget vet vi inte ens om det är bolagen som vi köpt ifrån eller om det är tidigare i ledet som någon undanhållit att betala moms.

Det åklagaren påstår är att vi borde känt till att det fuskats i tidigare led.

Vi har alltså betalat vår moms och vi har gjort grundliga kontroller av våra leverantörer och trots det så har vi inte kunnat se att något är fel.

Det blir en tuff tid de närmaste veckorna men vi är övertygade om att rättvisan ska segra.”

Rättegången beräknas pågå till 28 juni.

Vi återkommer här på hemsidan så snart något nytt finns att rapportera.

LARS-MAGNUS JANSSON