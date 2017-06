Premiär för nya klocktidningen “TIME FOR YOU” – läs direkt på nätet!

TIME FOR YOU, den nya klocktidningen för konsumenter, producerad av Tid & Smycken och Klockmaster Globen, är tryckt och distribuerad.

TIME FOR YOU, som är landest största klocktidning med en upplaga på nära 400 000 ex, är tänkt att utkomma en gång om året, i anslutning till Baselworld.

Upplagans pappersutgåva distribueras av sju stora klockbutiker i Sverige: Klockmaster Globen, Klockmaster Fältöversten, Klockmaster Hansson, Västra Frölunda, Klockmaster Lilja Ur & Smycken, Trollhättan, Mårtenssons, Halmstad och Rydbergs Ur, väla Cerntrum.

Den första utgåvan 2017 tar läsarna med till Baselworld, på fabriksbesök hos Seiko och Casio i Japan. Redaktionen möter en samlare av Breitlingklockor och klargör den så kallade specifikationsdjungeln. Den innehåller reportage om Oris, Tissot, Kronaby, Grand Seiko och Hirsch.

Vidare, en kompositduell mellan Victorinox och Breitling Colt Skyracer. Slutligen länkar till viktiga klockföretag.

TIME FOR YOU har en redaktion sammansatt av Johan Pergler, Stefan Molin, Svante Nilsson, Lars-Magnus Jansson och Börje Ohlsson. Tidningen är producerad i sju olika butiksupplagor.

En av dem (Klockmaster Globen) kan du läsa direkt här på vår hemsida. Klicka här!

Om du vill medverka som annonsör i utgåvan 2018, kontakta Svante Nilsson på globen@klockmaster.com